Hatayspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı
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Hatayspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

15.02.2021 18:15 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:18
Hatayspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 26. haftasında konuk olacağı Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 26. haftasında konuk olacağı Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir saat süren antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas ve dar alan çalışması yaptı.

Öte yandan Alanyaspor maçında ilk 11'de oynayanlar yenileme idmanı gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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