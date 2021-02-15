Hatayspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı
15.02.2021 18:15 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:18
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 26. haftasında konuk olacağı Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 26. haftasında konuk olacağı Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Yaklaşık bir saat süren antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas ve dar alan çalışması yaptı.
Öte yandan Alanyaspor maçında ilk 11'de oynayanlar yenileme idmanı gerçekleştirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco