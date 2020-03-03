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Hatayspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

TFF 1'inci Lig'in lideri Hatayspor, evinde oynayacağı zorlu Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.

03.03.2020 10:27 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:28
Hatayspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

TFF 1'inci Lig'in lideri Hatayspor, evinde oynayacağı zorlu Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.

Ligde 49 puanla liderlik koltuğunda oturan Hatayspor, şampiyonluk yolunda en büyük rakibi olan ve 45 puanla ikinci sırada yer alan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile cumartesi günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak idaresinde Osman Çalgın Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, bordo beyazlı oyuncular 5'e 2 pas ve dar alan çalışmaları yaptı. Hatayspor'da teknik heyet, zorlu maçı kazanıp rakipleriyle aralarındaki puan farkını artırarak şampiyonluk yarışında avantaj kazanmayı hedefliyor.


Kaynak: DHA

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