Hatayspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına başladı
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Hatayspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum'daki kamp programı kapsamında yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum'daki kamp programı kapsamında yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıkları için oyuncular kentte toplandı.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde bir araya gelen Akdeniz ekibi, kentteki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

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