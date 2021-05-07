Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 40. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 40. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda yardımcı antrenör Özhan Pulat yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular pas, 5'e 2 top kapma ve hava topu çalışması yaptı.

Takım, yaptığı bu idmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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