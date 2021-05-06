Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde yardımcı antrenör Özhan Pulat yönetiminde çalıştı.

Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren antrenmanda futbolcular taktik çalışma yaptı.

Açıklamada, takımın yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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