Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde yardımcı antrenör Özhan Pulat yönetiminde çalıştı.

Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren antrenmanda futbolcular pas, dar alan çalışması ve çift kale maç yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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