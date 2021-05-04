Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde yardımcı antrenör Özhan Pulat yönetiminde çalıştı.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular top kapma, dar alan ve şut çalışması yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli