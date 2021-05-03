Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde yardımcı antrenör Özhan Pulat yönetiminde çalıştı.
Yaklaşık bir saat süren antrenmanda futbolcular, top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco