Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı
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Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hatayspor, Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hatayspor, Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın karantina da olması nedeni ile Yardımcı Antrenör Özhan Pulat yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat süren idmanda ise pas ve dar alan çalışması yapıldı.

Hatayspor, Denizlispor ile Antakya Atatürk Stadı'nda 8 Mayıs cumartesi günü saat 20.30'da karşılaşacak.

(Gökhan Aklan/İHA)

Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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