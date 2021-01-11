Hatayspor, Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda, dünkü Beşiktaş maçında ilk 11'de görev yapan futbolcular yenilenme, diğer oyuncular ise pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş