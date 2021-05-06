Hatayspor, Denizlispor maçına hazırlanıyor
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Hatayspor, Denizlispor maçına hazırlanıyor

Hatayspor, Denizlispor maçına hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hatayspor, Süper Lig'in 40. haftasında evinde Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Hatayspor, Süper Lig'in 40. haftasında evinde Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bordo-beyazlı ekip Osman Çalgın Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.,

Hatay ekibi, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

(Doğanay Yiğitoğlu/İHA)

Hatayspor, Denizlispor maçına hazırlanıyor
Hatayspor, Denizlispor maçına hazırlanıyor
Hatayspor, Denizlispor maçına hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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