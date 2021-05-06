Hatayspor, Denizlispor maçına hazırlanıyor
Hatayspor, Süper Lig'in 40. haftasında evinde Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Hatayspor, Süper Lig'in 40. haftasında evinde Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Bordo-beyazlı ekip Osman Çalgın Tesisleri'nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.,
Hatay ekibi, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
(Doğanay Yiğitoğlu/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı