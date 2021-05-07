Hatayspor, Denizlispor maçına hazır
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Hatayspor, Denizlispor maçına hazır

Hatayspor, Denizlispor maçına hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hatayspor, Süper Lig'in 40. haftasında evinde oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, Süper Lig'in 40. haftasında evinde oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Ömer Erdoğan'ın karantinada olması sebebiyle yardımcı antrenör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve yaklaşık bir saat süren idmanda pas drili, 5'e 2 top kapma ve hava topu çalışması yapıldı.

Hatayspor, yarın akşam saat 20.30'da Denizlispor'u ağırlayacak, karşılaşmayı Erkan Özdamar yönetecek.

Hatayspor'da Ekrem Kırıçarslan, Claude Billong, Selim Ilgaz, Akın Alkan ve Soner Örnek bu maçta forma giyemeyecek.

(Doğanay Yiğitoğlu/İHA)

Hatayspor, Denizlispor maçına hazır
Hatayspor, Denizlispor maçına hazır
Hatayspor, Denizlispor maçına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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