Hatayspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Hatayspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

15.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 15.01.2021 15:39
Hatayspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pas ve dar alan çalışması yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Takımın yarın yapacağı son idmanın ardından özel uçakla Denizli'ye hareket edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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