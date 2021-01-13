Hatayspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
13.01.2021 21:01 | Son Güncelleme: 13.01.2021 21:04
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Basına kapalı gerçekleşen antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptı.
İdman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz