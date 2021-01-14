Hatayspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına devam etti
14.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:32
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.
Basına kapalı gerçekleşen idman, 1 saat 45 dakika sürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz