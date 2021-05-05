Hatayspor, Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor
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Hatayspor, Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor

Hatayspor, Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hatayspor, Süper Lig'in 40. haftasında kendi evinde oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Hatayspor, Süper Lig'in 40. haftasında kendi evinde oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Osman Çalgın Tesisleri'nde yapılan idman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Özhan Pulat yönetimindeki antrenmanda futbolcular pas drili, dar alan çalışması ve çift kale maç yaptı.

Cumartesi günü Hatayspor, Antakya Atatürt Stadyumu'nda Denizlispor'u ağırlayacak. Karşılaşma 20.30'da başlayacak - HATAY

Hatayspor, Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor
Hatayspor, Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor
Hatayspor, Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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