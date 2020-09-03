Hatayspor'dan "Süper Lig'e Merhaba" yemeği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hatayspor'dan "Süper Lig'e Merhaba" yemeği

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, İstanbul'da "Süper Lig'e Merhaba" yemeği düzenledi.

03.09.2020 23:03 | Son Güncelleme: 03.09.2020 23:09

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, İstanbul'da "Süper Lig'e Merhaba" yemeği düzenledi.

Etiler'de bir restoranda düzenlenen yemeğe, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile davetliler katıldı.

Gecede Hatayspor'a destek için yardım organizasyonu da düzenlendi.

Davette konuşan Ekrem İmamoğlu, zor bir dönemde spor organizasyonlarının başlayacağını ve sağlığın her şeyden önemli olduğunu belirterek, "Bu sezon ilginç bir sezon oldu, küme düşmenin kalkmasıyla kalabalık bir lig olacak. Kalabalık ligin yine bir ahenge dönüşmesi adına her takımın centilmence mücadele etmesini diliyorum. Hatayspor'a özel bir sorumluluk düşüyor. Tarihi en eski, en kadim ve birçok inancın merkezi olan Hatayspor'a muazzam bir centilmenlik liderliği düşüyor. Şampiyon kim olur bilmiyorum ama Hatayspor'un centilmenlikte şampiyon olacağına inancım çok yüksek. Umarım spora başka bir nefes aldırır. Başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Lütfü Savaş ise İstanbul'da güzel bir organizasyonda hemşehrileriyle buluştuklarını aktararak şöyle konuştu:

"Sporu fair play ve centilmenlik ruhuyla yaparsak ve içine sevgi katarsak bence Türkiye'de beklediğimiz iklimi hep birlikte oluştururuz. Bu ligde belki bu sene şampiyon olamayız ama fair play, sevgi, saygı konusunda şampiyon olacağımız kesin. Hatay'a herkesin gelmesini, doya doya yaşamasını bekliyoruz. Sporun içindeki centilmenliği yaşamasını da diliyoruz. Bu gece bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Büyük emekler sonucu buraya geldik. Burada kalmak ve Türk sporuna hizmet etmek istiyoruz."

Hatayspor'dan 'Süper Lig'e Merhaba' yemeği

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Donald Trump Meral Akşener Abdülhamit Gül Sultan Alparslan
Magazin Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Pınar Tartan Mustafa Sandal
Spor Erol Bulut Lionel Messi Nihat Özdemir Mauricio Lemos Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Eylül Adana Yangın Yunanistan
Şu an buradasınız: Hatayspor'dan "Süper Lig'e Merhaba" yemeği - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 23:10:20. #1.15#
title