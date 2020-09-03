Hatayspor'dan "Süper Lig'e Merhaba" yemeği Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, İstanbul'da "Süper Lig'e Merhaba" yemeği düzenledi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, İstanbul'da "Süper Lig'e Merhaba" yemeği düzenledi.

Etiler'de bir restoranda düzenlenen yemeğe, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile davetliler katıldı.

Gecede Hatayspor'a destek için yardım organizasyonu da düzenlendi.

Davette konuşan Ekrem İmamoğlu, zor bir dönemde spor organizasyonlarının başlayacağını ve sağlığın her şeyden önemli olduğunu belirterek, "Bu sezon ilginç bir sezon oldu, küme düşmenin kalkmasıyla kalabalık bir lig olacak. Kalabalık ligin yine bir ahenge dönüşmesi adına her takımın centilmence mücadele etmesini diliyorum. Hatayspor'a özel bir sorumluluk düşüyor. Tarihi en eski, en kadim ve birçok inancın merkezi olan Hatayspor'a muazzam bir centilmenlik liderliği düşüyor. Şampiyon kim olur bilmiyorum ama Hatayspor'un centilmenlikte şampiyon olacağına inancım çok yüksek. Umarım spora başka bir nefes aldırır. Başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Lütfü Savaş ise İstanbul'da güzel bir organizasyonda hemşehrileriyle buluştuklarını aktararak şöyle konuştu:

"Sporu fair play ve centilmenlik ruhuyla yaparsak ve içine sevgi katarsak bence Türkiye'de beklediğimiz iklimi hep birlikte oluştururuz. Bu ligde belki bu sene şampiyon olamayız ama fair play, sevgi, saygı konusunda şampiyon olacağımız kesin. Hatay'a herkesin gelmesini, doya doya yaşamasını bekliyoruz. Sporun içindeki centilmenliği yaşamasını da diliyoruz. Bu gece bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Büyük emekler sonucu buraya geldik. Burada kalmak ve Türk sporuna hizmet etmek istiyoruz."

Kaynak: AA