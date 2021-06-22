Hatayspor'dan sözleşmesi sona eren Rayane Aabid'e teşekkür
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Hatayspor'dan sözleşmesi sona eren Rayane Aabid'e teşekkür

Hatayspor'dan sözleşmesi sona eren Rayane Aabid'e teşekkür
Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sözleşmesi sona eren ve Yeni Malatyaspor ile anlaşan orta saha oyuncusu Rayane Aabid'e takıma katkılarından dolayı teşekkür etti.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sözleşmesi sona eren ve Yeni Malatyaspor ile anlaşan orta saha oyuncusu Rayane Aabid'e takıma katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Aabid'in sözleşmesinin sona erdiği belirtilerek, "Takım kaptanlarımızdan Rayane Aabid ile yollarımız ayrılmış olup, bugüne kadar takımımıza vermiş olduğu emeklerden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Aabid, Yeni Malatyaspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz

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Hatayspor'dan sözleşmesi sona eren Rayane Aabid'e teşekkür - Haberler Spor
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