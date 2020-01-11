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Hatayspor'dan orta sahaya takviye

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, Rahman Buğra Çağıran'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

11.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:03
Hatayspor'dan orta sahaya takviye

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, Rahman Buğra Çağıran'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Hatayspor, takıma takviye yapmaya devam ediyor. Bordo beyazlılar, 4 sezondur Kasımpaşa forması giyen Strahil Popov transferinin ardından, yine Süper lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen Rahman Buğra Çağıran'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen Rahman Buğra Çağıran ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA
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