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Hatayspor'dan "Mesafeler Engel Değil" kampanyası

TFF 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak maçlarda tribünlere taraftar maketi konulacak.

Hatayspor'dan
23.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:31

TFF 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak maçlarda tribünlere taraftar maketi konulacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle tüm maçlar seyircisiz oynanacağı için bordo-beyazlı kulüp, "Mesafeler Engel Değil" adıyla bir kampanya başlattı.

Kampanyaya katılacak taraftarların maketi, Hatayspor'un sahasında oynayacağı maçlarda tribünlere konulacak.

Maket bedeli 149 lira olarak belirlenirken taraftarlar, "iletisim@hatayspor.org.tr" mail adresine isim, soyisim, telefon numarası ve ödemeyi yaptığına dair banka dekontunu göndererek maketlerinin 3 iç saha maçında yer almasını sağlayabilecek.

Kampanya için fotoğraf toplama işlemi, 26 Haziran Cuma günü sona erecek.

Hatayspor, salgın nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk iç saha maçını 28 Haziran Pazar günü Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile oynayacak.

Kaynak: AA

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