Hatayspor'dan Malatya'daki deprem için "geçmiş olsun" mesajı Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen, çevre illerden de hissedilen depremde can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi. Kaynak: AA