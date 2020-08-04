Hatayspor'dan Malatya'daki deprem için "geçmiş olsun" mesajı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
04.08.2020 16:23 | Son Güncelleme: 04.08.2020 17:20
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen, çevre illerden de hissedilen depremde can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
Kaynak: AA