Hatayspor'dan karne alan öğrencilere ücretsiz maç bileti

Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın, karne alan öğrencilere Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Ocak Pazar günü oynanacak Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor maçı bileti hediye ettiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Savaş'ın karnelerini alan ve Passolig kartları bulunan 12 yaş ve üzerindeki öğrencilere ücretsiz maç bileti imkanı sunduğu bildirildi.

Biletlerin, öğrencilerin kartlarına tanımlanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Passolig kartı olan, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonunun belirlemiş olduğu aşı takvimini tamamlayan 12 yaş ve üzeri çocuklarımıza Rizespor maç biletleri Lütfü Savaş'tan hediye. Maç biletleri 12 yaş üzeri çocukların şahsi Hatayspor Passolig kartlarına tanımlanacaktır. Biletler kulübümüz tarafından yüklenecek olup devir işlemlerine kapalıdır. Öğrencilerimizin 2 doz Kovid-19 aşısı olmuş olmaları ve ikinci doz aşının üzerinden 14 gün geçmiş olması gerekmektedir."