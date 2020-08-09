Hatayspor'dan İstanbul'daki otobüs kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.
09.08.2020 13:15 | Son Güncelleme: 09.08.2020 13:24
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.
Kulübün Twitter hesabında paylaşılan mesajda, "İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA