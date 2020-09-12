Hatayspor'dan hüzünlü başlangıç
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Hatayspor'dan hüzünlü başlangıç

53 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Hatayspor, ilk hafta sahasında konuk edeceği Medipol Başakşehir ile şehir dışında oynayacak olmasının hüznünü yaşıyor.

Hatayspor'dan hüzünlü başlangıç
12.09.2020 18:21 | Son Güncelleme: 12.09.2020 18:25

53 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Hatayspor, ilk hafta sahasında konuk edeceği Medipol Başakşehir ile şehir dışında oynayacak olmasının hüznünü yaşıyor.

TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayıp 53 yıl aradan sonra adını Süper Lig'e yazdıran Hatayspor ilk hafta pazartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Hatay Atatürk Stadı'nın ışıklandırma sisteminin yapılmasına rağmen iki takım arasındaki mücadele Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda yapılacak. Bordo-beyazlı yönetimin Atatürk Stadı'nı ilk maça yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiği ve hazır hale getirmesine rağmen Futbol Federasyonu'ndan onay alamaması Hatayspor camiasında üzüntüyle karşılanırken, birçok taraftar da bu olaya tepki gösterdi. Konuyla ilgili konuşan Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, sezon başında ne hakemler ile ne de federasyon hakkında olumsuz konuşmama kararı aldıklarını belirterek, "Federasyonunun kararına elbette ki saygılıyız. Ancak stadımızı hazır hale getirmiştik. Sezonun ilk maçını kendi şehrimizde oynayabilirdik" açıklamasında bulundu.

Hatayspor, ligin 3. haftasından itibaren maçlarını sahasında oynamaya başlayacak. Kasım ayında ise yeni stadında rakiplerini ağırlayacak.

(İHA)

Kaynak: İHA

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