Hatayspor'dan Hakkari'de şehit olan polisler için taziye mesajı Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan iki özel harekat polisi için taziye mesajı yayımladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan iki özel harekat polisi için taziye mesajı yayımladı. Kulübün Twitter hesabında paylaşılan mesajda, "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polislerimize yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz." denildi. Kaynak: AA