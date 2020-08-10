Hatayspor'dan Hakkari'de şehit olan polisler için taziye mesajı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan iki özel harekat polisi için taziye mesajı yayımladı.
10.08.2020 13:37 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:10
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan iki özel harekat polisi için taziye mesajı yayımladı.
Kulübün Twitter hesabında paylaşılan mesajda, "Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polislerimize yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz." denildi.
Kaynak: AA