Hatayspor'dan Başkan Savaş'a başsağlığı mesajı
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Hatayspor'dan Başkan Savaş'a başsağlığı mesajı

17.12.2020 22:54 | Son Güncelleme: 17.12.2020 22:58
Hatayspor'dan Başkan Savaş'a başsağlığı mesajı

Hatayspor Kulübü, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın annesinin vefatı dolayısı başsağlığı mesajı yayınladı.

Hatayspor Kulübü, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın annesinin vefatı dolayısı başsağlığı mesajı yayınladı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın annesi Nimet Savaş tedavi gördüğü Mustafa Kemal Üniversitesi hastanesinde yaşamını yitirdi.

Hatayspor Kulübü Başkan Savaş'a yayınladığı mesaj ile başsağlığı diledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve yönetim kurulu üyemiz Mehmet Savaş'ın kıymetli annesi Nimet Savaş'ı kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Merhume Nimet Savaş'a Yüce Allah'tan rahmet, Onursal Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş'a, Mehmet Savaş'a ve Savaş ailesine başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 22:59:57. #1.15#
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