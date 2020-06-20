Hatayspor'dan, Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı TFF 1. Lig ekibi Hatayspor, yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkan teknik direktör Yılmaz Vural, 3 futbolcu, 1 antrenör ile 7 kulüp çalışanı için Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF 1. Lig ekibi Hatayspor, yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkan teknik direktör Yılmaz Vural, 3 futbolcu, 1 antrenör ile 7 kulüp çalışanı için Akhisarspor'a "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Bordo Beyazlı kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibine, futbolcularına ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hatayspor teknik direktörü Mehmet Altıparmak da, Akhisarspor'un teknik direktörü, futbolcu ve antrenörüne ve kulüp çalışanlarına yayımladığı mesajla, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA