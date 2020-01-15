Hatayspor, Dame Diop'a imza attırmaya hazırlanıyor

15.01.2020 15:03 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:08

TFF 1. Lig lideri Hatayspor, Çek ekibi Banik Ostrava'da forma giyen Dame Diop'a imza attırmaya hazırlanıyor.



Edinilen bilgiye göre; ligin ikinci yarısında forvet mevkisini güçlendirmek isteyen bordo-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi tecrübesi olan Dame Diop'la masaya oturdu. 26 yaşındaki Senegalli forvetin, Hatayspor İdari Menajeri Murat Bereket ve Hataysporlu Yönetici Aydın Toksöz'le İstanbul'da yapacağı anlaşmanın ardından Antalya kampına geçmesi bekleniyor.



Dame Diop bu sezon Banik Ostrava formasıyla çıktığı 21 maçta 7 gol kaydetmişti. - HATAY

Kaynak: İHA