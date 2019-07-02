Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor, 2019-2020 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor, 2019-2020 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Osman Çalgın Tesislerinde teknik direktör İlhan Palut, yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular ısınma hareketlerinin ardından, dar alanda pas organizasyonları, kontrol ve 5'e 2 pas çalışmaları yaptı.
Basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.
Hatayspor'da hazırlık çalışmalarının yarında sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA
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