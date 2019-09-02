Hatayspor'da transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Akhisarspor'da forma giyen Jeremy Bokila ile 1 yıllığına sözleşme imzaladı.

02.09.2019 21:32
Hatayspor'da transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Akhisarspor'da forma giyen Jeremy Bokila ile 1 yıllığına sözleşme imzaladı.

Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki forvet oyuncusu Bokila'nın 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Hatay Büyükşehir Belediye binasında düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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