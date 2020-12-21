Hatayspor'da Trabzon maçı öncesi Kovid-19'a rastlanmadı

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor'da, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor'da, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takımda Trabzon maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandı.

Yapılan testlerin tamamı negatif çıktı.

Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor yarın saat 16.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş