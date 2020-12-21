Hatayspor'da Trabzon maçı öncesi Kovid-19'a rastlanmadı
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Hatayspor'da Trabzon maçı öncesi Kovid-19'a rastlanmadı

21.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:17
Hatayspor'da Trabzon maçı öncesi Kovid-19'a rastlanmadı

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor'da, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor'da, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takımda Trabzon maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandı.

Yapılan testlerin tamamı negatif çıktı.

Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor yarın saat 16.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 14:21:01. #1.15#
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