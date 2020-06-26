Hatayspor'da TFF 1. Lig maçı öncesi Kovid-19 testi yapıldı
TFF 1. Ligin 30. haftasında pazar günü Ekol Hastanesi Balıkesirpor ile karşılaşacak Hatayspor'un, futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.
26.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:05
TFF 1. Ligin 30. haftasında pazar günü Ekol Hastanesi Balıkesirpor ile karşılaşacak Hatayspor'un, futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 Haziran Pazar sahalarında oynayacakları Ekol Hastanesi Balıkesirpor karşılaşması öncesi takıma Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.
Kovid-19 testi sonuçlarının yarın açıklanacağı öğrenildi.
Kaynak: AA