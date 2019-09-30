Hatayspor'da şok ayrılık

30.09.2019 22:14

TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor'da Teknik Direktör İlhan Palut ile yollar ayrıldı.



Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, İlhan Palut'a teşekkür edilerek, yolların ayrıldığı duyuruldu. Hatayspor Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim Kurulu kararı ile teknik direktörümüz İlhan Palut ve ekibi ile yollarımızı ayırma kararı vermiş bulunuyoruz. Başta İlhan Palut ve tüm ekibine, bugüne kadarki özverili çalışmaları için kulübümüz adına teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - HATAY

Kaynak: İHA