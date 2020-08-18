Hatayspor'da Sackey sesleri Süper Lig takımlarından Hatayspor, Isaac Sackey'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Süper Lig takımlarından Hatayspor, Isaac Sackey'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Süper Ligin yeni ekiplerinden Hatayspor, Alanyaspor'un Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Sackey için kulübü ile görüştü. Yapılan görüşmede kulüplerin anlaştığı ve deneyimli futbolcunun Hatayspor'da oynamak istediği öğrenildi.

Son olarak Denizlispor'da kiralık olarak forma giyen Sackey'in bu hafta içinde imza atması bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA