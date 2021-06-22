Hatayspor'da Rayene Aabid ile yollar ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatayspor'da Rayene Aabid ile yollar ayrıldı

Hatayspor'da Rayene Aabid ile yollar ayrıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig takımlarından Hatayspor, Rayane Aabid ile anlaşamayınca yollarını ayırdı.

Süper Lig takımlarından Hatayspor, Rayane Aabid ile anlaşamayınca yollarını ayırdı.

Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan ligin flaş takımlarından Hatayspor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rayene Aabid ile yollarını ayırdığını açıkladı. 2019-2020 sezonunda bordo-beyazlı kulübe gelen ve takımı ile TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'de top koşturan Aabid Hatayspor ile anlaşma sağlanamayınca yollar ayrıldı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Rayane Aabid ile yollarımız ayrılmış olup, bugüne kadar takımımıza vermiş olduğu emeklerden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Rayene Aabid geçen sezon 39 lig maçında forma giyerken takımına 3 gol, 4 asistlik katkı yaptı.

(Gökhan Aklan/İHA)

Hatayspor'da Rayene Aabid ile yollar ayrıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Muharrem İnce Vladimir Putin
Magazin Hadise Tolga Yüce Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Fatih Terim Gareth Bale Okay Yokuşlu Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatayspor'da Rayene Aabid ile yollar ayrıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 12:05:38. #1.14#

title