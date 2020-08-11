Hatayspor'da Ömer Erdoğan dönemi başladı Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor'da, 43 yaşındaki teknik direktör Ömer Erdoğan 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor'da, 43 yaşındaki teknik direktör Ömer Erdoğan 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren bordo-beyazlılarda teknik direktörlüğe Ömer Erdoğan getirildi. Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlumuz Ender Yardımcı ve Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Ailemize,hocamıza ve ekibine hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA