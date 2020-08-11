Hatayspor'da Ömer Erdoğan dönemi başladı
Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor'da, 43 yaşındaki teknik direktör Ömer Erdoğan 1 yıllık sözleşmeye imza attı.
11.08.2020 12:42 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:16
Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor'da, 43 yaşındaki teknik direktör Ömer Erdoğan 1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren bordo-beyazlılarda teknik direktörlüğe Ömer Erdoğan getirildi. Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlumuz Ender Yardımcı ve Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Ailemize,hocamıza ve ekibine hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA