Hatayspor'da olağanüstü kongre ertelendi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
Hatay Meslek Eğitimi Kursu (HATMEK) Toplantı Salonu'nda yapılması planlanan kongreye,bazı kulüp idarecileri katıldı.
Yeterli sayıya ulaşılamadığı için ertelenen genel kurul, 6 Temmuz Cumartesi günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.
Kaynak: AA
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