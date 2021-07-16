Hatayspor'da Nihat Tazeaslan güven tazeledi
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Hatayspor'da Nihat Tazeaslan güven tazeledi

Hatayspor'da Nihat Tazeaslan güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig takımlarından Hatayspor'da yapılan kongrede mevcut Kulüp Başkanı Nihat Tazeaslan ve Yönetimi güven tazeleyerek yeniden seçildi.

Süper Lig takımlarından Hatayspor'da yapılan kongrede mevcut Kulüp Başkanı Nihat Tazeaslan ve Yönetimi güven tazeleyerek yeniden seçildi.

Antakya'da Hatay Büyükşehir Belediyesi HATMEK salonunda yapılan Olağan Genel kurulu saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kongrede Divan başkanı Murat Hayzaran'ın gündem maddelerini okumasının ardından, Hatayspor Kulüp Başkanı Nihat Tazeaslan faaliyet raporunu okudu.

Tazeaslan Hatayspor'un başarılarında Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın çok büyük emekleri olduğunu belirterek, "Yaklaşık 5 yıl önce yapılanmaya giden kulübümüz her sezonda bir önceki başarısını perçinlemiş ve sonunda ait olduğu Süper Lig'e kavuşmuştur. Süper Lig'de ilk sezonda kazandığımız başarı asla tesadüf değildir. Bu başarı ayakları yere basan, ne istediği bilen bir yapılanmanın sonucudur" dedi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından tek liste halinde gidilen kongrede, mevcut Başkan Nihat Tazeaslan genel kurulu üyelerinin oyları ile yeniden başkan seçildi. - HATAY

Hatayspor'da Nihat Tazeaslan güven tazeledi
Hatayspor'da Nihat Tazeaslan güven tazeledi
Hatayspor'da Nihat Tazeaslan güven tazeledi
Hatayspor'da Nihat Tazeaslan güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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