Hatayspor'da Mirkan Aydın ve Barbosa'nın Kovid-19 testleri negatif çıktı TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor'da yurt dışından dönen Mirkan Aydın ve Helder Barbosa'nın Kovid-19 testleri negatif çıktı.

TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor'da yurt dışından dönen Mirkan Aydın ve Helder Barbosa'nın Kovid-19 testleri negatif çıktı.

Hatayspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında liglere ara verilmesinin ardından Almanya'ya giden Mirkan Aydın ile ülkesi Portekiz'e giden Helder Barbosa'nın Türkiye'ye dönüşlerinde uygulanan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulüpten edinilen bilgiye göre karantinayı evlerinde dinlenerek geçiren iki futbolcu, kalan bir haftalık izolasyon sürecinin ardından takımla çalışmaya başlayacak.

Kaynak: AA