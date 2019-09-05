Hatayspor'da milli ara sona erdi

TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor, 3 günlük milli ara izninin ardından ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

05.09.2019 20:31
Hatayspor'da milli ara sona erdi

TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor, 3 günlük milli ara izninin ardından ilk antrenmanını gerçekleştirdi.


Türkiye Futbol Milli Takımı'nın Andorra ve Moldova maçları nedeniyle lige verilen 1 haftalık arayı değerlendiren Hatayspor'da, 3 günlük tatil son buldu. Bordo-beyazlı ekip Osman Çalğın Tesisleri'nde, core idmanı ve düz koşu çalışması yaptı. Yeni transferler Jeremy Bokila ve Alican Özfesli de takımla birlikte ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi.


Süper lig finalistleri hazırlık maçında da karşılaşacak


Hatayspor ligin 4. haftasında oynanacak Karagümrük maçı öncesi, Süper Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile hazırlık maçı yapacak. Bordo-beyazlı kafile cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak hazırlık maçı için yarın yola çıkacak. - HATAY

Kaynak: İHA
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