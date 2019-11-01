Hatayspor'da Kubilay Sönmez'e para cezası verildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'da, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez'e para cezası verildi.

01.11.2019 19:10
Hatayspor'da Kubilay Sönmez'e para cezası verildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'da, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez'e para cezası verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı kararla geçen hafta deplasmanda oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle kırmızı kart gören Kubilay'a 62 bin 624 lira para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, cezanın kulübün disiplin talimatının ilgili maddesi gereğince uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.