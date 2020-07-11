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Hatayspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Hatayspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
11.07.2020 12:47 | Son Güncelleme: 11.07.2020 13:12

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yarın oynanacak Adanaspor maçı öncesi futbolcu, teknik ekip ve kulüp personelinin Kovid-19 testine girdiği belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Kaynak: AA

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