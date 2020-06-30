?Hatayspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
TFF 1. Lig'in 31. haftasında, yarın deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak Hatayspor'da, futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
30.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:05
TFF 1. Lig'in 31. haftasında, yarın deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak Hatayspor'da, futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Bordo-beyazlı kulübün yazılı açıklamasında, yarın oynanacak Boluspor maçı öncesi, futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.
Testlerin negatif çıktığı kaydedildi.
Kaynak: AA