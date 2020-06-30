?Hatayspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı TFF 1. Lig'in 31. haftasında, yarın deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak Hatayspor'da, futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında, yarın deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak Hatayspor'da, futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi. Bordo-beyazlı kulübün yazılı açıklamasında, yarın oynanacak Boluspor maçı öncesi, futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi. Testlerin negatif çıktığı kaydedildi. Kaynak: AA