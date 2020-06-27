?Hatayspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.
27.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:37
TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçı öncesi, futbolcu, teknik ekip ve kulüp personeline yapılan Kovid-19 testlerinin tamamının negatif çıktığı bildirildi.
Öte yandan, Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor karşılaşmasını takip edecek basın mensuplarına yapılan Kovid-19 testlerinin de negatif çıktığı öğrenildi.
Kaynak: AA