Hatayspor'da koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
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Hatayspor'da koronavirüs test sonuçları negatif çıktı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da yönetici, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Hatayspor'da koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
19.09.2020 17:47 | Son Güncelleme: 19.09.2020 17:51

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da yönetici, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Fenerbahçe maçı öncesi, futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp personelimize yapılan COVID-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır" ifadesi kullanıldı.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - İzzet NAZLI
İzzet NAZLI
DHA Editörü
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