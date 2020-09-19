Hatayspor'da koronavirüs test sonuçları negatif çıktı Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da yönetici, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da yönetici, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Fenerbahçe maçı öncesi, futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp personelimize yapılan COVID-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: DHA