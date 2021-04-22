Hatayspor'da Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor
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Hatayspor'da Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Hatayspor'da Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Spor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 37. haftasında 24 Nisan Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 37. haftasında 24 Nisan Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular dar alan, teke tek hücum, savunma taktik ve 5'e 2 çalışması yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Atakaş Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın kentteki hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Konya'ya gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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