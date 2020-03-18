Hatayspor'da, İstanbulspor mesaisi sürüyor
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
18.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:59
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Hatayspor, 20 Mart Cuma günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2, çabukluk, taktik ve dar alan çalışmasıyla tamamlandı. - HATAY
Kaynak: İHA