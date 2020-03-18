Hatayspor'da, İstanbulspor mesaisi sürüyor Hatayspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Hatayspor, 20 Mart Cuma günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2, çabukluk, taktik ve dar alan çalışmasıyla tamamlandı. - HATAY

Kaynak: İHA