Hatayspor'da İlhan Palut'la yollar ayrıldı

30.09.2019 23:24

TFF 1. Lig ekibi Hatayspor'da teknik direktör İlhan Palut'la yolların ayrıldığı duyuruldu.

Hatayspor Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, "Teknik direktörümüz İlhan Palut ve ekibi ile yollarımızı ayırma kararı vermiş bulunuyoruz. Başta İlhan Palut ve tüm ekibine, bugüne kadarki özverili çalışmaları için kulübümüz adına teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde üstün başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA