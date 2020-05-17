Hatayspor'da ikinci Kovid-19 testleri de negatif çıktı TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara ikinci defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara ikinci defa uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi. Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp personelimize yapılan ikinci Kovid-19 testinin tamamı negatif çıkmıştır." denildi. Takımda, yaklaşık 10 gün önce yapılan ilk Kovid-19 testlerinde de pozitif sonuca rastlanmamıştı. Kaynak: AA