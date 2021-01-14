Hatayspor, Helder Barbosa ile yollarını ayırdı
14.01.2021 10:46 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:54
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Portekizli orta saha oyuncusu Helder Barbosa ile yollarını ayırdı.
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Portekizli orta saha oyuncusu Helder Barbosa ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcu ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Takımımızın TFF 1. Lig'de kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan Helder Barbosa'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet NAZLI